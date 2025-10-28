Van vragen over compensaties tot installatie: dit mogen bewoners verwachten van Ventilus-infosessies
Elia organiseert de komende weken zeven infosessies over het Ventilusproject. De eerste bijeenkomst vindt vanavond plaats in Brugge. Tijdens die sessies wil de netbeheerder bewoners langs het 82 kilometer lange traject informeren over compensaties en het verloop van de werken.
“Wij merken dat er nog veel verkeerde informatie circuleert”, zegt Lotte Van der Stockt van Elia. “Zo gaat het gerucht dat we mensen zouden onteigenen, maar dat klopt niet. Bewoners die binnen een straal van 100 meter wonen, krijgen de mogelijkheid om hun woning te verkopen aan Elia. Dat is geen verplichting, maar een keuze.”
In totaal zouden zo’n 100 gezinnen hun woning kunnen verkopen. Wie binnen de 200 meter-zone woont, komt in aanmerking voor een financiële compensatie. Voor bedrijven geldt een afstand van 100 meter, op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze commerciële schade lijden. “Tijdens de infosessies kunnen mensen daarover al hun vragen stellen”, aldus Van der Stockt.
"Het gerucht gaat dat we mensen zouden onteigenen, maar dat klopt niet."
Volgens Steven Mertens van Elia zal het nog even duren voor de compensaties effectief worden uitgekeerd. “We kunnen pas op het einde van de werken zekerheid geven over de kosten en de realisatie van de investering. Pas dan zal Elia zelf contact opnemen met de betrokkenen.”
450 inschrijvingen
Intussen schreven al 450 mensen in voor de infosessies langs het volledige traject. De grootste belangstelling komt uit Zedelgem en Deerlijk, waar telkens een honderdtal mensen wordt verwacht. De infosessies verlopen achter gesloten deuren, zonder pers. “Ventilus is complexe en gevoelige materie”, legt Mertens uit. “Het gaat over de woning van mensen, over het mogelijke waardeverlies. We vinden het belangrijk dat die gesprekken één op één kunnen plaatsvinden.”
Elia geeft tijdens de bijeenkomsten ook technische uitleg over de aanleg van bovengrondse hoogspanningslijnen. Daarbij worden in sommige fases zelfs helikopters ingezet om de kabels te plaatsen.