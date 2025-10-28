“Wij merken dat er nog veel verkeerde informatie circuleert”, zegt Lotte Van der Stockt van Elia. “Zo gaat het gerucht dat we mensen zouden onteigenen, maar dat klopt niet. Bewoners die binnen een straal van 100 meter wonen, krijgen de mogelijkheid om hun woning te verkopen aan Elia. Dat is geen verplichting, maar een keuze.”

In totaal zouden zo’n 100 gezinnen hun woning kunnen verkopen. Wie binnen de 200 meter-zone woont, komt in aanmerking voor een financiële compensatie. Voor bedrijven geldt een afstand van 100 meter, op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze commerciële schade lijden. “Tijdens de infosessies kunnen mensen daarover al hun vragen stellen”, aldus Van der Stockt.