Katrien Desomer (CD&V binnen Team Ieper) wordt de nieuwe burgemeester in de kattenstad. Van op de lijstduwersplaats haalde zij de meeste voorkeurstemmen. Een knappe prestatie. Naast de burgemeestersjerp is ze ook bevoegd voor veiligheid, bestuurlijke organisatie, externe relaties, vrede en internationale solidariteit.

Eerste schepen wordt Emmily Talpe (Open VLD binnen Team Ieper), de vorige burgemeester. Zij krijgt heel wat bevoegdheden in haar mandje: bevolking en burgerlijke stand, musea, personeel en organisatie, Patrimonium, juridische zaken, ICT, GIS, Digitalisering, Smart City en administratieve vereenvoudiging. Noem haar gerust een superschepen.

Stephaan De Roo wordt de tweede schepen, bevoegd voor openbaar domein en gebouwen, toegankelijkheid en onroerend erfgoed. De afspraak is gemaakt dat hij op 1 januari 2029 vervangen wordt door Lies Sampers.

Derde schepen en ook een nieuwe naam in het college is Miguel Gheysens. ZIjn bevoegdheden zijn milieu, natuur, landschappen, duurzaamheid, land- en tuinbouw, waterbeleid, financiën en jeugd. Een zware portefeuille.

Peter De Groote is de vierde schepen. Ooit centrummanager van de stad en nu bevoegd voor economie, KMO, Sport en Dierenwelzijn.

De vijfde schepen is een oude bekende: Diego Desmadryl. Schepen in het vorige bestuur en nu krijgt hij het hete hangijzer mobiliteit als bevoegdheid. Maar ook Toerisme en citymarketing, dorpenbeleid en evenementen. Bevoegdheden met zichtbaarheid.

De zesde schepen is Danny Metsu, een landbouwer uit Vlamertinge. Hij is bevoegd voor ruimtelijke planning, omgevingsvergunning en wonen.

Zevende schepen tot slot is Eva Ryde (N-VA binnen Team Ieper). Zij is naast Vlaams parlementslid voortaan in Ieper bevoegd voor welzijn, senioren, onderwijs, cultuur, bib en archief, kerkfabrieken en de academie.