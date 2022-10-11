Voorlopig komt er niet echt kouder weer aan, maar dat is geen probleem: "Vroeger hadden we 14cm ijs, we hebben daar nu ook 5cm isolatie onder gezet zodat de koude naar boven gaat en niet naar beneden," zegt Alain Dagraeed.

"We kunnen ook sneller vriezen. Alle tenten zijn nu rondom dicht om de koude ter plaatse te houden. We hebben ook al dikkere zeilen die alles binnen houden. Daardoor kunnen we tot 17, 18 graden gemakkelijk ijs maken."