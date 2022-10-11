Het blijft voorlopig zacht, maar voor ijspistes is dat niet echt een probleem
Met maxima tot vijftien graden is het heel zacht voor de tijd van het jaar. Dubbel zo warm dan normaal, toch vormen die hogere temperaturen geen probleem voor de schaatspistes die overal opduiken in de steden. Ook de meerkost voor energie valt mee zegt ICETIME, een ijspistebouwer uit Knokke-Heist. De machines zijn verbeterd, er is betere isolatie en het ijs is ook dunner dan vroeger.
In Torhout kan je deze winter voor het eerst schaatsen, op een overdekte ijspiste op de Markt. De voorbereidingen zijn volop bezig, zegt uitbater Alain Dagraed van Ice-Time: "Om de vijf, zes uur gaan we nu water zetten zodat we stilaan een mooie ijslaag van 8 cm krijgen. Dat is perfect voor de schaatsers."
Voorlopig komt er niet echt kouder weer aan, maar dat is geen probleem: "Vroeger hadden we 14cm ijs, we hebben daar nu ook 5cm isolatie onder gezet zodat de koude naar boven gaat en niet naar beneden," zegt Alain Dagraeed.
"We kunnen ook sneller vriezen. Alle tenten zijn nu rondom dicht om de koude ter plaatse te houden. We hebben ook al dikkere zeilen die alles binnen houden. Daardoor kunnen we tot 17, 18 graden gemakkelijk ijs maken."
Geen financiële kater
Ook in Torhout ziet het liever wat kouder worden, maar een financiële kater zal de stad er niet aan overhouden. "Ongetwijfeld zal de elektriciteitsfactuur wat stijgen," denkt burgemeester Kristof Audenaert. "We hadden rekening gehouden met vijfduizend tot zesduizend euro. We zullen wel zien wat het wordt: er zijn moderne technieken gebruikt en op het einde van de rit zullen we de factuur betalen."