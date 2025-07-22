Het stadsbestuur steunt het project. Schepen van Sport Wouter Allijns: “We zijn heel tevreden dat er snel een oplossing is gekomen zodat de vele Kortrijkse schaatsers opnieuw in eigen stad op het ijs kunnen. Het is indrukwekkend wat deze gedreven ouders op korte tijd op poten hebben gezet.”

Omdat de site al over een evenementenvergunning beschikt, kunnen de plannen sneller vooruitgaan. Schepen van Ruimtelijke Ordening Hannelore Vanhoenacker benadrukt: “Men kan onmiddellijk starten met een tijdelijke vergunning voor vier maanden. Daarna volgen een stedenbouwkundige en milieuvergunning, die de stad zal beoordelen.”

De bouw en inrichting brengen echter hoge kosten met zich mee. Daarom lanceert vzw IJsbaan Kortrijk de actie ‘Adopteer een vierkante meter ijs’, waarbij iedereen een virtuele vierkante meter kan steunen. Sponsors krijgen in ruil onder meer schaatsbeurten en een vermelding op de Wall of Fame.

De opening van de nieuwe ijsbaan is gepland voor het najaar van 2025, met als streefdatum de herfstvakantie.