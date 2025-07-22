Goed nieuws voor schaatsliefhebbers: Kortrijk krijgt opnieuw een eigen ijsbaan. Op de LandMarck-site komt tegen de herfstvakantie een gloednieuwe schaatsinfrastructuur waar sportclubs, scholen én het brede publiek terechtkunnen.
“Onze droom is om een warme, gezellige en toegankelijke ijsbaan te bouwen waar iedereen zich welkom voelt”
Sinds de sluiting van de vroegere ijsbaan aan de Gentsesteenweg moesten Kortrijkse schaatsers en ijshockeyspelers uitwijken naar andere steden. Daar komt verandering in. Een groep ouders van jonge ijshockeyspelers richtte de vzw IJsbaan Kortrijk op en trekt nu het project voor een nieuwe ijsbaan op de LandMarck-site. Dat is de vroegere bedrijfssite van Van Marcke aan de Weggevoerdenlaan.
Nieuwe infrastructuur
“Onze droom is om een warme, gezellige en toegankelijke ijsbaan te bouwen waar iedereen zich welkom voelt,” zegt voorzitter Klaas Devoghel. “Dit wordt een plek waar kinderen hun eerste stappen op het ijs zetten, sportclubs kunnen groeien en families samen plezier beleven.”
De nieuwe infrastructuur moet een bruisende ontmoetingsplek worden, met ruimte voor ijshockey, kunstschaatsen, curling en schoolschaatsen. Ook losse bezoekers en jeugdbewegingen zullen er terechtkunnen. Een bar maakt van de site ook naast het schaatsen een familiale ontmoetingsplek.
Steun van stad
Het stadsbestuur steunt het project. Schepen van Sport Wouter Allijns: “We zijn heel tevreden dat er snel een oplossing is gekomen zodat de vele Kortrijkse schaatsers opnieuw in eigen stad op het ijs kunnen. Het is indrukwekkend wat deze gedreven ouders op korte tijd op poten hebben gezet.”
Omdat de site al over een evenementenvergunning beschikt, kunnen de plannen sneller vooruitgaan. Schepen van Ruimtelijke Ordening Hannelore Vanhoenacker benadrukt: “Men kan onmiddellijk starten met een tijdelijke vergunning voor vier maanden. Daarna volgen een stedenbouwkundige en milieuvergunning, die de stad zal beoordelen.”
De bouw en inrichting brengen echter hoge kosten met zich mee. Daarom lanceert vzw IJsbaan Kortrijk de actie ‘Adopteer een vierkante meter ijs’, waarbij iedereen een virtuele vierkante meter kan steunen. Sponsors krijgen in ruil onder meer schaatsbeurten en een vermelding op de Wall of Fame.
De opening van de nieuwe ijsbaan is gepland voor het najaar van 2025, met als streefdatum de herfstvakantie.
- Locatie: LandMarck-site, Hal K, Weggevoerdenlaan 5, Kortrijk
- Opening: najaar 2025 (streefdatum: herfstvakantie)
- Activiteiten: ijshockey, kunstschaatsen, curling, schoolschaatsen, publieke schaatsbeurten
- Meer info & steunactie: www.ijsbaankortrijk.be