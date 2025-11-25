Herinrichting van Markt Blankenberge dan toch nog mogelijk deze legislatuur
Volgens burgemeester Björn Prasse van Blankenberge is een grootscheepse herinrichting van de Markt, in deze legislatuur, zeker nog mogelijk.
In de meerjarenplanning staat over het heikel dossier nog niets gebudgetteerd. De vier partijen van het bestuur staan nog niet op één lijn en er is meer tijd nodig. Björn Prasse, burgemeester Blankenberge: “We hebben dat bewust niet in het meerjarenplan ingeschreven omdat we het juiste recept voor de realisatie van de nieuwe grote markt nog niet gevonden hebben. In overeenstemming met de collega's hebben we afgesproken dat er in de loop van het jaar '26 een concept komt die door iedereen gedragen is. Dan zullen we de nodige middelen in het meerjarenplan inschrijven.”
Nu dinsdagavond buigt de gemeenteraad zich dus over wat wél in het meerjarenplan staat. 35 miljoen investeringen en geen belastingverhoging. Ook het ander fel besproken dossier van het Huis van de Blankenbergenaar komt niet voor in het budget. Dat nieuw administratief centrum kost de inwoners niets omdat er wordt gewerkt met een privé-investeerder, zegt het bestuur.