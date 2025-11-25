In de meerjarenplanning staat over het heikel dossier nog niets gebudgetteerd. De vier partijen van het bestuur staan nog niet op één lijn en er is meer tijd nodig. Björn Prasse, burgemeester Blankenberge: “We hebben dat bewust niet in het meerjarenplan ingeschreven omdat we het juiste recept voor de realisatie van de nieuwe grote markt nog niet gevonden hebben. In overeenstemming met de collega's hebben we afgesproken dat er in de loop van het jaar '26 een concept komt die door iedereen gedragen is. Dan zullen we de nodige middelen in het meerjarenplan inschrijven.”

