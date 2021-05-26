Team Blankenberge van burgemeester Björn Prasse en Vooruit waren voor een heraanleg met eventueel een ondergrondse parking, N-VA en CD&V Plus zijn tegen die plannen. Nu blijkt dat er ook geen centen zijn voorzien in het meerjarenplan.

Burgemeester Prasse laat wel weten dat het dossier sowieso dit jaar nog op tafel komt om tot een akkoord te komen. Daarna kan er nog altijd budget voorzien worden voor een eventuele heraanleg.