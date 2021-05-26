7°C
Blankenberge

Voor­lo­pig geen heraan­leg Gro­te Markt Blan­ken­ber­ge: geen bud­get in meerjarenplanning

In Blankenberge is er geen budget voorzien in het meerjarenplan om de Grote Markt her aan te leggen. Dat was nochtans een belangrijk verkiezingsthema in de stad maar voorlopig lijkt er nog geen overeenkomst daarover tussen de coalitiepartners.

Team Blankenberge van burgemeester Björn Prasse en Vooruit waren voor een heraanleg met eventueel een ondergrondse parking, N-VA en CD&V Plus zijn tegen die plannen. Nu blijkt dat er ook geen centen zijn voorzien in het meerjarenplan.

Burgemeester Prasse laat wel weten dat het dossier sowieso dit jaar nog op tafel komt om tot een akkoord te komen. Daarna kan er nog altijd budget voorzien worden voor een eventuele heraanleg.

Nieuws

De redactie

