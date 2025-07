De omgevingsvergunning is verleend, en ook de onteigeningen zijn gebeurd, maar er is nog steeds geen groen licht van de Vlaamse overheid, die teveel aanvragen heeft om een aanbesteding uit te schrijven voor het Beernemse dossier. Dagelijks passeren 10.000 voertuigen van en naar de E40 langs het kruispunt van de Henri d'Ydewallestraat en de Wingense Steenweg. Het is de bedoeling dat er verkeerslichten komen, en tegelijkertijd wordt de brug over de spoorweg gerenoveerd, en voorzien van afgescheiden fietspaden.