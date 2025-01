Elke dag rijden meer dan 10.000 voertuigen het kruispunt op en al jaren is het in Beernem een gevaarlijke plaats voor zwakke weggebruikers. Beernem drong al meermaals aan om het het zwarte kruispunt nabij het station grondig her aan te leggen.



De fietspaden worden vernieuwd. Met verkeerslichten wordt het gemotoriseerd verkeer in de toekomst volledig afgescheiden van fietsers en voetgangers.