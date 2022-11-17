11°C
Her­den­kings­bloe­men voor ver­moor­de zus­jes Maud en Ona gestolen

De familie van de vermoorde zusjes Maud en Ona in Waardamme is op zoek naar de dief van de herdenkingsbloemen die voor de zusjes neergelegd waren.

De familie plaatst elk jaar in november twee potten chrysanten bij de boerderij waar de meisjes vermoord werden. Die bloemen zijn nu gestolen, het is nog niet duidelijk wie de dader is. 

Drie jaar geleden

Vandaag drie jaar geleden werden de twee meisjes vermoord. Hun vader haalde de twee zusjes van school en verstikte de meisjes bij hen thuis in Waardamme. Op dat moment waren Maud en Ona respectievelijk 8 en 5 jaar. De man was met zijn ex-vrouw verwikkeld in een scheiding en vermoorde de meisjes uit wraak.

Assisenproces

Nieuws

Vader doodt dochtertjes van 5 en 8 jaar in Waardamme

De familie wacht ook nog steeds op het proces van de dader. De dader moet nog voor het hof van assisen verschijnen, maar een exacte datum voor de start van dat proces is er nog niet. Wellicht zal het ergens deze zomer plaatsvinden. 

De meisjes werden vermoord bij hen thuis

De redactie

