De neonreclame van de ooievaar, die oorspronkelijk fungeerde als uithangbord voor de bekende kinderkledingzaak "De Ooievaar," stond sinds 1951 op het dak van het pand. Het logo, ontworpen door Felicien Lacombe in de jaren ’30, is onlosmakelijk verbonden met de familie Lacombe, die de winkel decennialang uitbaatte. Voor hen is de restauratie een emotioneel moment.

“Het is een mirakel,” zegt Monique Lacombe, dochter van de ontwerper. “Hoewel ik al 62 jaar in Heule woon, ligt mijn ziel nog steeds hier. Het is prachtig om de ooievaar opnieuw in volle glorie te zien.” Ook haar zus Rita, die in het gebouw geboren werd en er haar hele jeugd en werkende leven doorbracht, is ontroerd: “Het doet enorm veel deugd om de ooievaar opnieuw te zien herleven.”