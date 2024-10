Bij het afsluiten van haar formatieperiode is Vandenberghe duidelijk: “Ik ben trots op het geleverde werk. We hebben een uitgebreid plan uitgewerkt dat financieel volledig onderbouwd was. Het zou een fantastisch nieuw hoofdstuk zijn voor onze stad waarbij duidelijke keuzes worden gemaakt en dat bulkt van ambitie."



" Een coalitie met twee op basis van deze tekst zou een zeer goede zaak zijn voor Kortrijk. Het is spijtig dat dit momenteel niet kan doorgaan. Ik stel vast dat men op andere plaatsen meebeslist over de toekomst van onze stad. Ik vind dat geen goede zaak en absoluut niet in het belang van de Kortrijkzanen. Ik wens mijn opvolger alvast veel succes en wij blijven uiteraard beschikbaar om constructief aan oplossingen te werken.”