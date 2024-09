De werken sleepten maar liefst 7 jaar aan: begin september 2017 ging de eerste spade in de grond. Al snel kregen een pak bewoners barsten en scheuren in hun huis. De werken lagen nadien meer dan een jaar stil. Wilfried Vandaele, burgemeester De Haan: “Het is een hindernissenparcours geweest, een heel moeilijk dossier. Er is ook een nieuwe aannemer en studiobureau aangesteld. Het is toch vlot getrokken. We moesten ook 1 miljoen losweken bij de Vlaamse regering maar dat is gelukt. Het hele project kost 18 miljoen euro. Gelukkig moeten we daar als gemeente maar 10% van betalen. Maar het resultaat is goed.”

Aan de Leopold II-laan is nog de aanleg van een Hoppinpunt voor duurzaam vervoer bezig. Pas eind dit jaar gaat de Ringlaan weer helemaal open.