Eén van de vestigingen van Soliver was in Rumbeke, bij Roeselare. Na het faillissement is voor ruim 800 Vlaamse werknemers een traject opgestart om hen naar een nieuwe job te begeleiden. Maar de helft is dus nog werkloos en amper 1 op 10 is bezig met een opleiding om zich om te scholen. Onbegrijpelijk, vindt Tom Lamont, zeker in een regio waarin bedrijven zoveel personeel zoeken.