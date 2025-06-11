Zeven maanden na het faillissement van glasproducent Soliver is bijna de helft van de getroffen werknemers nog niet opnieuw aan de slag. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Tom Lamont uit Oostende opvroeg bij minister van Werk Zuhal Demir.
Eén van de vestigingen van Soliver was in Rumbeke, bij Roeselare. Na het faillissement is voor ruim 800 Vlaamse werknemers een traject opgestart om hen naar een nieuwe job te begeleiden. Maar de helft is dus nog werkloos en amper 1 op 10 is bezig met een opleiding om zich om te scholen. Onbegrijpelijk, vindt Tom Lamont, zeker in een regio waarin bedrijven zoveel personeel zoeken.
Davy Vercamer