Heeft iemand Andy De Boe (47) gezien?

Opsporingsbericht: Heeft iemand Andy De Boe (47) gezien?

De 47-jarige Andy De Boe is sinds vrijdag 27 februari vermist. Hij woont in een tent langs de Leie in Waregem, vlakbij de Vlasbrug. Zijn hond Darko werd daar al gevonden. Andy is ongeveer 1m75 groot en normaal gebouwd. Hij heeft blauwe ogen, kort bruin haar en een grijzende ringbaard.

Aan Andy wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn omgeving om hen gerust te stellen. Heeft u Andy De Boe gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. Je kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 30 0.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

