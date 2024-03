Voor die ontmanteling wil de haven van Oostende samenwerken met de haven van Luik. "Dit met het oog op het transport over water van de in de Noordzee geïnstalleerde windturbines op het land tot aan Luik en om de verschillende onderdelen in de Luikse regio te recyclen", klinkt het bij de haven. Daarom tekenden beide havens een intentieverklaring om nauwer samen te werken.

"In de haven van Luik hebben een aantal belanghebbenden al interesse getoond in het verwelkomen van deze oude windturbines. Dit is dus een kans voor onze regio om zich te profileren in deze recyclingsector en een mooi circulair economieproject dat interessant is voor onze concessiebedrijven", zegt de voorzitter van de haven van Luik Willy Demeyer.