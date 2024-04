Haven Oostende betaalt er 1 miljoen euro voor. Een grondige renovatie is noodzakelijk, want er zijn problemen met betonrot en stabiliteit. Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende: “Het verwerven de voormalige Zeevaartschool is een belangrijke mijlpaal voor Haven Oostende. Het is in ieders belang dat ons patrimonium respectvol en maatschappelijk verantwoord beheerd wordt. Met deze investering bevestigt Haven Oostende haar toewijding aan het versterken van haar positie en het stimuleren van duurzame groei en ontwikkeling in de regio, net zoals Stapelhuis Entrepot.”