De omschakeling startte deze week in de cabines van Hulste en Bavikhove. Interactieve LED-armaturen dimmen er ’s nachts tot 30 procent van hun volle lichtsterkte. Niet-interactieve LED-lampen zakken tussen 23 uur en 6 uur naar 50 procent. Klassieke armaturen die nog niet zijn omgebouwd, worden voorlopig nog gedoofd tussen 23.30 uur en 6 uur. Tegen eind 2026 worden ook die vervangen door interactieve LED-verlichting.

“Met deze omschakeling zetten we opnieuw een stap richting een duurzame en slimme openbare verlichting”, zegt bevoegd schepen Koen Opsomer. “We zorgen voor licht waar nodig, maar met respect voor de omgeving en het energieverbruik.”