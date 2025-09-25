In Harelbeke gaat de openbare verlichting niet langer volledig uit ’s nachts. Vanaf nu wordt er trapsgewijs gedimd, een maatregel die zowel energie bespaart als de verkeersveiligheid en de natuur ten goede komt.
De omschakeling startte deze week in de cabines van Hulste en Bavikhove. Interactieve LED-armaturen dimmen er ’s nachts tot 30 procent van hun volle lichtsterkte. Niet-interactieve LED-lampen zakken tussen 23 uur en 6 uur naar 50 procent. Klassieke armaturen die nog niet zijn omgebouwd, worden voorlopig nog gedoofd tussen 23.30 uur en 6 uur. Tegen eind 2026 worden ook die vervangen door interactieve LED-verlichting.
“Met deze omschakeling zetten we opnieuw een stap richting een duurzame en slimme openbare verlichting”, zegt bevoegd schepen Koen Opsomer. “We zorgen voor licht waar nodig, maar met respect voor de omgeving en het energieverbruik.”
"Veel gerichter verlichten"
Ook schepen Thomas Guillemyn benadrukt het belang van de nieuwe aanpak. “De technologie laat ons toe om veel gerichter te verlichten. Door te dimmen in plaats van te doven, verhogen we de veiligheid én beperken we de impact op fauna en flora.”
De werken duren maximaal acht weken en passen binnen het masterplan openbare verlichting dat eerder werd goedgekeurd. Het lokaal bestuur wil zo energie-efficiëntie, verkeersveiligheid en biodiversiteit beter met elkaar verzoenen.