Har­de wind­sto­ten: voor­al omge­waai­de bomen & afge­ruk­te tak­ken; strek­dam afge­slo­ten in Oostende

Collage storm

Vooral aan zee zorgen felle windstoten voor hinder. In Oostende moest de brandweer uitrukken voor afgerukte takken. Dat was zo op de Zeeparking waar het klimteam in actie moest komen. Het KMI heeft code geel afgekondigd.

Storm oostende

In Oostende is de westelijke strekdam afgesloten. Wandelen daar is te gevaarlijk door de felle wind.

Ook de Brandweer Westhoek moet op pad voor takken of bomen op de weg en afgerukte elektriciteitskabels. Rond 14u telde Brandweer Westhoek 8 interventies maar telkens zonder veel erg.

Nog de hele dag kan de zuidwestenwind vrij krachtig waaien met pieken tot 80 kilometer per uur of meer. Dat gaat gepaard met felle regenbuien.

2025 09 14 121512 Middelkerke Ludo Coulier
Weerbericht

Code geel: sterke wind kan lokaal voor schade zorgen
Westelijke strekdam oostende

In Oostende is de westelijke strekdam afgesloten

Ver­trek Bel­gi­sche mij­nen­ja­ger naar Bal­ti­sche Zee uit­ge­steld

De Belgische mijnenjager Primula zou vandaag normaal vanuit Zeebrugge richting de Baltische Zee trekken om er deel nemen aan een NAVO-missie. Maar dat vertrek is uitgesteld door de slechte weersomstandigheden.

Redactie

