Harde windstoten: vooral omgewaaide bomen & afgerukte takken; strekdam afgesloten in Oostende
Vooral aan zee zorgen felle windstoten voor hinder. In Oostende moest de brandweer uitrukken voor afgerukte takken. Dat was zo op de Zeeparking waar het klimteam in actie moest komen. Het KMI heeft code geel afgekondigd.
In Oostende is de westelijke strekdam afgesloten. Wandelen daar is te gevaarlijk door de felle wind.
Ook de Brandweer Westhoek moet op pad voor takken of bomen op de weg en afgerukte elektriciteitskabels. Rond 14u telde Brandweer Westhoek 8 interventies maar telkens zonder veel erg.
Nog de hele dag kan de zuidwestenwind vrij krachtig waaien met pieken tot 80 kilometer per uur of meer. Dat gaat gepaard met felle regenbuien.
In Oostende is de westelijke strekdam afgesloten
Vertrek Belgische mijnenjager naar Baltische Zee uitgesteld
De Belgische mijnenjager Primula zou vandaag normaal vanuit Zeebrugge richting de Baltische Zee trekken om er deel nemen aan een NAVO-missie. Maar dat vertrek is uitgesteld door de slechte weersomstandigheden.