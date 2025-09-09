In Oostende is de westelijke strekdam afgesloten. Wandelen daar is te gevaarlijk door de felle wind.



Ook de Brandweer Westhoek moet op pad voor takken of bomen op de weg en afgerukte elektriciteitskabels. Rond 14u telde Brandweer Westhoek 8 interventies maar telkens zonder veel erg.



Nog de hele dag kan de zuidwestenwind vrij krachtig waaien met pieken tot 80 kilometer per uur of meer. Dat gaat gepaard met felle regenbuien.