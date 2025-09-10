Vanavond en vannacht is er nog steeds veel wind, maar die neemt wel in kracht af, bij minima rond 14 graden. Een bui blijft mogelijk, vooral aan zee.

Morgen is de kans op regen of buien kleiner. Het blijft wel winderig bij maxima rond 19 graden.

Woensdag trekt een nieuwe regenzone door de provincie en kan het dus wat regenen. Er is nog altijd veel wind en we halen opnieuw geen 20 graden.

Donderdag en vrijdag is het meestal droog en ook warmer. Donderdag halen we 22 graden, vrijdag 25.