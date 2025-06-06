19°C
Ver­trek Bel­gi­sche mij­nen­ja­ger naar Bal­ti­sche Zee uit­ge­steld door slecht weer

De Belgische mijnenjager Primula zou vandaag normaal vanuit Zeebrugge richting de Baltische Zee trekken om er deel nemen aan een NAVO-missie. Maar dat vertrek is uitgesteld door de slechte weersomstandigheden.

De Primula zal gedurende drie maanden deel uitmaken van de Standing NATO Mine Countermeasures Group die instaat voor de maritieme veiligheid en die de kritieke onderzeese infrastructuur moet beschermen. De mijnenjager zou normaal vandaag omstreeks 17 uur uitvaren, maar door de slechte weersomstandigheden is dat niet mogelijk. Het KMI waarschuwde eerder voor rukwinden tot 85 of 90 kilometer per uur. Het is nog niet bekend wanneer de Primula dan wel zal vertrekken.

Voor velen eerste missie

De mijnenjager moet niet alleen mijnen opsporen en neutraliseren, maar ook patrouilles uitvoeren en nauw samenwerken met bondgenoten om vrije doorgang in strategische zones te verzekeren. "Met dit vertrek toont de Belgische Defensie haar capaciteit en bereidheid om actief bij te dragen aan de regionale en internationale veiligheid", zo zegt Defensie. De bemanning van de Primula is volledig nieuw. "Begin 2025 slaagden zij met glans voor hun operationele testen. Voor de meesten wordt dit hun eerste internationale missie", aldus Defensie.

Defensie
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Defensie

