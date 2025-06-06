De mijnenjager moet niet alleen mijnen opsporen en neutraliseren, maar ook patrouilles uitvoeren en nauw samenwerken met bondgenoten om vrije doorgang in strategische zones te verzekeren. "Met dit vertrek toont de Belgische Defensie haar capaciteit en bereidheid om actief bij te dragen aan de regionale en internationale veiligheid", zo zegt Defensie. De bemanning van de Primula is volledig nieuw. "Begin 2025 slaagden zij met glans voor hun operationele testen. Voor de meesten wordt dit hun eerste internationale missie", aldus Defensie.