Als korpschef zet Hochepied in op veiligheid, leefbaarheid en samenwerking. "Ik woon zelf in Oostende en weet wat er leeft. Samen met het stadsbestuur en parket wil ik bouwen aan een toekomstgerichte aanpak", zegt ze. Ook cybercriminaliteit krijgt extra aandacht. "We evolueren mee met de samenleving en investeren in kennis en technologie."