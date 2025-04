Hochepied wil inzetten op samenwerking met stadsdiensten en zich blijven richten op mobiliteit, crowdcontrol, veiligheid en afvalbeheer. Daarnaast wil ze blijven investeren in opleiding en innovatie. "Het is belangrijk dat we een wendbare organisatie zijn", zegt ze. "We moeten mee zijn met nieuwe technieken, de digitalisering, en ervoor zorgen dat we criminelen een stapje voor blijven."

Hochepied benadrukt dat ze de koers van haar voorganger wil voortzetten, maar tegelijk het korps wil klaarstomen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.