Hannelore Bedert brengt ‘Kom naar huis’ voor het eerst live tijdens Reveil
Zangeres Hannelore Bedert uit Deerlijk brengt tijdens het slotmoment van Reveil voor het eerst live het nummer dat ze na het overlijden van haar man schreef. Haar partner stierf bijna zes jaar geleden aan een hartstilstand.
'Kom naar huis' zal je dus tijdens de troostshow op 1 november in Nieuwpoort rond zonsondergang live kunnen horen. Het nummer was een onverwachte hit, maar Bedert bracht het nog nooit live. Reveil organiseert met Allerheiligen al meer dan tien jaar troostconcerten op meer dan 150 begraafplaatsen. Elk jaar is één gemeente, zoals Nieuwpoort nu, Troosthoofdstad.
Je zal het evenement live kunnen volgen bij ons, op tv en online.
Kate Baert