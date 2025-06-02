'Kom naar huis' zal je dus tijdens de troostshow op 1 november in Nieuwpoort rond zonsondergang live kunnen horen. Het nummer was een onverwachte hit, maar Bedert bracht het nog nooit live. Reveil organiseert met Allerheiligen al meer dan tien jaar troostconcerten op meer dan 150 begraafplaatsen. Elk jaar is één gemeente, zoals Nieuwpoort nu, Troosthoofdstad.

Je zal het evenement live kunnen volgen bij ons, op tv en online.