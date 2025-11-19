10°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk Wevelgem

Guy Swin­nen bezoekt top­ver­za­me­laars van zeld­za­me Match­box autootjes

Matchboxverzamelaars

Guy Swinnen, de frontman van de rockgroep The Scabs heeft twee West-Vlaamse verzamelaars van Matchbox cars bezocht. De verzamelaars uit Kortrijk en Wevelgem behoren tot de wereldtop met hun exclusieve verzameling van zeldzame stukken.

Voor een zeldzaam stuk wordt gretig 20.000 euro geboden op veilingen. Online worden dan ook vaak namaakautootjes als origineel verkocht.

Jacht op zeldzaamste modellen

Philippe Sergeant, verzamelaar Matchbox: "In de zin van zeldzaamheden ben ik bij de top 3 van de wereld. Ik heb 30.000 modellen gehad. Ik heb er meer dan 20.000 verkocht en ik houd mij alleen nog bezig met de zeldzaamheden. En als ik er één vind, moet ik die kunnen betalen."

Nostalgie

Guy Swinnen is zelf gepassioneerd door de wereld van miniatuur autootjes en schreef in 1983 de hit ‘My favorite Matchbox Car’. In dat jaar ging Matchbox ook failliet. Vandaag is een Matchbox autootje een stukje nostalgie.

Guy Swinnen, The Scabs: "Verzamelen, zeker zoals Matchbox auto’s, dat is een beetje proberen om vat te krijgen op de tijd denk ik. Bovendien is het ook een beetje streven om een verzameling te volbrengen."

Waarde van details

Philippe Gosselin heeft zo’n 1500 Matchbox Cars en een aantal zeldzame stukken. Soms is het wagentje niet eens zo bijzonder. Het zijn vooral het doosje en de kleur die het grote verschil in waarde maken.

De twee verzamelaars gaan regelmatig naar veilingen in Londen, maar zonder jarenlange ervaring en het oog van de kenner, is het vaak moeilijk om fake van echt te onderscheiden.

Matchboxverzamelaars2
Matchboxverzamelaars3
Matchboxverzamelaars
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Auto's Verzamelaar

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kamping kitsch

Opmerkelijk: Kamping Kitsch Club vervroegt zijn ticketverkoop om verhoogde BTW te vermijden
Wannes capelle leest voor1

Wannes Cappelle leest voor in woonzorgcentrum De Zon
Kasteel tillegem

Subsidies moeten kasteel van Tillegem in Brugge redden van stabiliteitsproblemen
Zwangere guy

Cactusfestival lost eerste namen met Madness en Zwangere Guy
Muurschildering Zwevegem

Nieuwe muurschildering in Zwevegem waarschuwt voor digitale gevaren
Docfest

Documentairefestival Docfest start met bijzonder verhaal over vier autistische jongvolwassenen
Aanmelden