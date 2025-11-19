Guy Swinnen bezoekt topverzamelaars van zeldzame Matchbox autootjes
Guy Swinnen, de frontman van de rockgroep The Scabs heeft twee West-Vlaamse verzamelaars van Matchbox cars bezocht. De verzamelaars uit Kortrijk en Wevelgem behoren tot de wereldtop met hun exclusieve verzameling van zeldzame stukken.
Voor een zeldzaam stuk wordt gretig 20.000 euro geboden op veilingen. Online worden dan ook vaak namaakautootjes als origineel verkocht.
Jacht op zeldzaamste modellen
Philippe Sergeant, verzamelaar Matchbox: "In de zin van zeldzaamheden ben ik bij de top 3 van de wereld. Ik heb 30.000 modellen gehad. Ik heb er meer dan 20.000 verkocht en ik houd mij alleen nog bezig met de zeldzaamheden. En als ik er één vind, moet ik die kunnen betalen."
Nostalgie
Guy Swinnen is zelf gepassioneerd door de wereld van miniatuur autootjes en schreef in 1983 de hit ‘My favorite Matchbox Car’. In dat jaar ging Matchbox ook failliet. Vandaag is een Matchbox autootje een stukje nostalgie.
Guy Swinnen, The Scabs: "Verzamelen, zeker zoals Matchbox auto’s, dat is een beetje proberen om vat te krijgen op de tijd denk ik. Bovendien is het ook een beetje streven om een verzameling te volbrengen."
Waarde van details
Philippe Gosselin heeft zo’n 1500 Matchbox Cars en een aantal zeldzame stukken. Soms is het wagentje niet eens zo bijzonder. Het zijn vooral het doosje en de kleur die het grote verschil in waarde maken.
De twee verzamelaars gaan regelmatig naar veilingen in Londen, maar zonder jarenlange ervaring en het oog van de kenner, is het vaak moeilijk om fake van echt te onderscheiden.