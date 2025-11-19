Guy Swinnen is zelf gepassioneerd door de wereld van miniatuur autootjes en schreef in 1983 de hit ‘My favorite Matchbox Car’. In dat jaar ging Matchbox ook failliet. Vandaag is een Matchbox autootje een stukje nostalgie.



Guy Swinnen, The Scabs: "Verzamelen, zeker zoals Matchbox auto’s, dat is een beetje proberen om vat te krijgen op de tijd denk ik. Bovendien is het ook een beetje streven om een verzameling te volbrengen."