Gunstige paasklokken in Spiere-Helkijn: 18 kilo paaseieren te raap
Het is Pasen vandaag en dan kunnen paaseieren niet ontbreken. Spiere-Helkijn verrast de kinderen in de gemeente met een paaseierenraap. Kilo’s chocolade lagen verstopt in de ruime omgeving rond het gemeentehuis.
Dit jaar stormden meer dan 40 kinderen op de paaseieren af. Ze lagen verstopt rond het gemeentehuis en op het voetbalveld van Spiere-Helkijn. Pasen is een hoogtepunt voor vele kinderen. “Die leven al enkele weken ernaartoe. Ze zijn op een leeftijd gekomen waarop ze beseffen wat het inhoudt en ze kijken er echt naar uit om in groep eieren te rapen. Als ouder kijken we er ook naar uit om dit samen te beleven”, klinkt het bij Mathias Thoma.
Traditie
Volgens de traditie is het niet de paashaas, maar zijn het de klokken die op witte donderdag naar Rome vertrekken om de zegen van de paus te ontvangen, om dan terug te komen met paaseieren voor de kinderen.
Dit jaar zijn de klokken heel gunstig gezind. “We hadden 18 kilogram aan eieren, dus we hebben er zeker voldoende. De kinderen gaan altijd met een mooie buit naar huis. Het verbaast me altijd hoe snel ze allemaal gevonden worden. Meestal doen ze er niet langer over dan 10 minuten”, klinkt het bij Jill Bogaert van de organisatie.