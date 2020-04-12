Volgens de traditie is het niet de paashaas, maar zijn het de klokken die op witte donderdag naar Rome vertrekken om de zegen van de paus te ontvangen, om dan terug te komen met paaseieren voor de kinderen.

Dit jaar zijn de klokken heel gunstig gezind. “We hadden 18 kilogram aan eieren, dus we hebben er zeker voldoende. De kinderen gaan altijd met een mooie buit naar huis. Het verbaast me altijd hoe snel ze allemaal gevonden worden. Meestal doen ze er niet langer over dan 10 minuten”, klinkt het bij Jill Bogaert van de organisatie.