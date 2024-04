Volgens het toerismebedrijf trokken ongeveer 270.000 dagtoeristen naar de kust. Dat zijn er 15 procent minder dan met Pasen vorig jaar. Ook in het aantal hotelovernachtingen is er een daling merkbaar. In totaal zijn er 380.000 overnachtingen genoteerd, een vijfde minder dan vorig jaar. Daarmee waren de hotels gemiddeld voor zo'n 70 procent bezet.

De dalende cijfers zijn volgens Westtoer niet alleen te wijten aan het slechte weer, maar ook aan de timing. Pasen valt in het begin van de vakantie, en veel mensen vieren dat thuis. Bovendien hebben enkel de Vlamingen nu paasvakantie. In Wallonië staat de lentevakantie pas gepland van 29 april tot 12 mei.