Het was geruime tijd te bewonderen in de inkomhal van het Yper Museum. Maar nu staat het weer voor vele jaren op zijn plaats op de Lakenhalle. Het narrenbeeld dateert uit de jaren '50 van de vorige eeuw. Het werd tijdens de heropbouw van de Lakenhalle op het dak geplaatst. Het was de toenmalige stadsnar Joseph Arfeuille die model stond voor het beeld.