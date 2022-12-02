Er wordt 600.000 euro geïnvesteerd om de pleziervaartinfrastructuur in het Mercatordok te vernieuwen. De eerste palen werden in 1974 bij de eerste uitbouw van de Oostendse jachthaven diep in het dok geheid. Maar ze zijn einde levensduur en er is zwaar materieel nodig om ze te vervangen. Koen Ameye, Herbosch-Kiere Waterwerkers: “De grootste uitdaging was om ter plaatse te geraken. En met een kleine set gaan wij alle palen vervangen. Dat is een trilblok waarmee we de palen lostrillen uit de grond. Die zitten heel diep, zo’n 6 à 7 meter in de grond.”

Financiering

Sommige stalen meerpalen kraakten en maandag moeten duikers ze onder water losbranden. Tien jaar geleden heeft de stad Oostende haar stedelijke jachthaven geprivatiseerd. De uitbater Mercator Marina betaalt nu de werken zelf. Hubert Rubbens, Yachthaven Mercator Marina Oostende: “We vernieuwen alles zelf, maar financieren ook alles zelf. Dat is een hele klus. Dit hier alleen al is een investering van 600.000 euro. Met een lening, maar ook met onze kas. “

Klaar tegen 23 april

De nieuwe pontons komen volgende week. Het gaat om 354 meter drijvend wandelpad naar de vaartuigen. Ondertussen is de noordkant van het dok ook helemaal leeggemaakt voor de werken. Er is nog heel wat werk, maar alles zou moeten klaar zijn tegen 23 april.

Een maand later is er het Maritiem Festival Oostende voor Anker en tegen dan lopen alweer duizenden mensen over de pontons, tussen de schepen. Ook daarom moest de jachthaven nieuwe infrastructuur krijgen en veiliger worden.