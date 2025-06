De raadkamer in Brugge zal vrijdagochtend oordelen of de verdachten langer in de gevangenis moeten blijven. Het is momenteel nog onduidelijk wat de verdachten precies van plan waren. Mogelijk hadden ze de bedoeling om op de Noordzee drugs op te pikken. Over de vermoedelijke intenties van de verdachten kan het parket voorlopig echter nog niets kwijt.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaf wel nog mee dat er in het kader van de internationale operatie 'White Sea' controles worden uitgevoerd door de douane. Daarbij viseren ze op de Noordzee schepen op verdachte lijnen.