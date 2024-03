Enkele maanden geleden leek er schot te komen in het project waar sommigen in Nieuwpoort al zo lang naar uitkijken. Het gaat om woonuitbreiding op de rechteroever. Er zou een prachtige brug komen en een nieuw dok voor jachten. Maar sinds kort is de burgemeester erg somber over een snelle realisatie. Geert Vanden Broucke, burgemeester:"Je mag zeggen dat we daar 20 jaar mee bezig zijn en we geraken dus niet vooruit. In 2018, was het plan MER en het PRUP goedgekeurd. Ze hebben nu enkele profs aangesteld die de zaak nog eens extra moesten doorlichten. En blijkbaar hebben ze nu een fourageergebied vastgesteld van wulpen. Ze hebben ze geteld en ze kwamen aan 18 wulpen."