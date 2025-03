Zes mannen tussen de 23 en 31 jaar en een 23-jarige vrouw zijn opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. Eén minderjarige verdachte stond geseind in Nederland en werd intussen overgebracht naar onze noorderburen. De zes verdachten zitten momenteel nog steeds in de cel op verdenking van handel in verdovende middelen en witwaspraktijken.