In de territoriale wateren heeft twee derde van de scheepswrakken een link met de twee wereldoorlogen. Een 60-tal wrakken in de wrakkendatabank zijn echter nog 'onbekend'. In 2023 werden nog twee Duitse duikboten geïdentificeerd.

Provincieraadslid Kurt Himpe hoopt dat er in de toekomst, eventueel in samenwerking met buitenlandse instanties, ook werk gemaakt wordt om in de zeebodem nog niet-ontdekte objecten op te sporen.