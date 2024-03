De scheepswrakken "hebben niet alleen een historische waarde, maar zijn in sommige gevallen ook de zeemansgraven van bemanningsleden die de schipbreuk niet overleefden", staat in een persbericht van de FOD Mobiliteit. "Bovendien zijn ze ook ecologisch van groot belang: ze vormen schuiloorden en kraamkamers voor verschillende soorten vissen en planten en dragen zo ook bij aan de biodiversiteit van onze Noordzee."

Wanneer een wrak beschermd is, mogen er geen stukken bovengehaald worden door duikers. Het is ook verboden te lijnvissen, te vissen met sleepnetten, te ankeren of te dreggen in de buurt van de wrakken. In het Belgische deel van de Noordzee liggen in totaal 280 scheepswrakken