Concreet gaan ze in Oostende van 5 wijkkantoren naar 3, met in totaal 65 wijkagenten. Tijdens de drukke zomermaanden kunnen ze ook rekenen op speciale steunteams. Bart Tommelein, burgemeester: "Het moet efficiënter, het moet dichter bij de burger gebracht worden en het moet laagdrempeliger worden. Vijf kantoren, die heel moeilijk te bemannen of te bevrouwen zijn, dat is niet langer haalbaar. Vandaar dat we naar grote efficiënte wijken gaan, waarbij grote teams de mensen kunnen bedienen."