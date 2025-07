Het project wordt uitgevoerd in zes grote fases. De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt via duidelijke signalisatie, omleidingen en communicatie op maat van bewoners, pendelaars en bezoekers. “Met dit project zetten we een belangrijke stap richting meer veiligheid in de stationsomgeving”, zegt Humberto Van Nunen, afdelingshoofd Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. “Door de werken op te splitsen in goed geplande fases beperken we de impact.”