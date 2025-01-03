Grijs, te zacht en internationaal onzeker: winterkoopjes waren minder goed
De winterkoopjes, die morgen aflopen, waren minder goed dan vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode Unie en Unizo: twee op de drie modehandelaars verkochten minder.
Sneeuw tijdens de eerste soldendagen en later ongewoon warme temperaturen hielden klanten weg uit de winkels, zeggen de handelaars. Consumenten kopen bovendien bewuster en stellen aankopen uit als ze die niet meteen nodig hebben, wellicht door de internationaal onzekere situatie. Slechts 17 procent van de handelaars deed het beter dan vorig jaar.
Minder voorraad ingekocht
Om zich aan te passen, kochten winkels gemiddeld 12,5 procent minder winterkledij aan en zetten ze meer in op online zichtbaarheid en klantenbinding.
De sector blijft het moeilijk hebben door goedkope internationale webshops. De Mode Unie hoopt dat de laatste soldendag de cijfers nog enigszins kan opkrikken.