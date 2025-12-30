Veel kopers hebben het blijkbaar gehad met de goedkope spullen online en keren terug naar de kwaliteit van de lokale handelaar. Zo hard dat ze de fikse sneeuwbuien trotseren in de winkelstraten van Roeselare. En bewust kopen is misschien wel de belangrijkste boodschap voor 2026. Terwijl Chinese webwinkels de markt overspoelen met spotgoedkope spullen met een lage kwaliteit, weten we de kwaliteit en het advies van de lokale handelaar steeds meer te waarderen.

En dat is net goed want heel wat kledingzaken komen uit een moeilijk najaar. Het weer was lang heel zacht en de winterkleding bleef in de rekken hangen. Maar nu kan de koopjesperiode de verkoop nog wat opkrikken. Dat is toch wat Justine van boetiek Mon Choix hoopt: "Met de solden kun je nog iets ophalen, want het was een minder jaar".