Solden in Roeselare trekken ondanks slechte weer toch veel volk op eerste dag
Ondanks het slechte weer was er toch wat volk op de been voor de eerste dag van de solden. Het winterseizoen is voor de kledingsector niet zo best geweest door het warme najaar. De solden moeten dus nog een en ander goedmaken.
Veel kopers hebben het blijkbaar gehad met de goedkope spullen online en keren terug naar de kwaliteit van de lokale handelaar. Zo hard dat ze de fikse sneeuwbuien trotseren in de winkelstraten van Roeselare. En bewust kopen is misschien wel de belangrijkste boodschap voor 2026. Terwijl Chinese webwinkels de markt overspoelen met spotgoedkope spullen met een lage kwaliteit, weten we de kwaliteit en het advies van de lokale handelaar steeds meer te waarderen.
En dat is net goed want heel wat kledingzaken komen uit een moeilijk najaar. Het weer was lang heel zacht en de winterkleding bleef in de rekken hangen. Maar nu kan de koopjesperiode de verkoop nog wat opkrikken. Dat is toch wat Justine van boetiek Mon Choix hoopt: "Met de solden kun je nog iets ophalen, want het was een minder jaar".
Geen monstersolden
Op de eerste dag zijn er solden van 30% tot 50% geafficheerd. 70% is eerder uitzonderlijk zegt Phillippe, zaakvoerder van schoenenhandel Rigi: "Wij beginnen altijd op de eerste dag met 30% en daar blijft het meestal toch wel bij. Het is niet dat we extreem hoge kortingen geven."