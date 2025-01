De meeste modehandelaars denken even veel of beter te verkopen dan in de wintersolden vorig jaar, blijkt uit een bevraging van handelsfederatie Mode Unie. "Moderetailers voelen dat de consument zin heeft om te soldenshoppen." De zelfstandige modehandelaars starten gemiddeld met een soldenkorting van 30 procent, luidt het.