Gouverneur Carl Decaluwé heeft de klachten van de partij Vooruit tegen het Oostendse stadsbestuur ongegrond verklaard. De oppositiepartij verweet de stad 'onbehoorlijk bestuur' door in een verkiezingsjaar nog beslissingen af te kloppen die de begroting onder druk zetten. "Door zo lichtzinnig klachten in te dienen tegen de stad, komt Oostende negatief in beeld", reageert burgemeester Bart Tommelein.