Vooruit heeft het over de stadswaarborg voor de werken in het Kursaal, de kosten die de defusie van het Serruysziekenhuis en het AZ Sint-Jan in Brugge met zich meebrengen en de inkomsten van de GAS boetes, die de meerderheid te hoog inschat, denkt Vooruit. De partij vraag de gouverneur om die beslissingen te vernietigen.