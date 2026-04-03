Zeven oversteken met alles samen zo'n 150 transmigranten hebben sinds het begin van de paasvakantie de oversteek proberen te maken vanaf onze kust. "We zien dat er in de paasvakantie toch al zeven oversteken geweest zijn", klonk het bij Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen. "Twee zijn verijdeld, waaronder één markante poging woensdag in de vaargeul van het Zwin. Volledig de andere kant: een boot ingegraven en 30 transmigranten stonden klaar om de oversteek te doen. Wat compleet onverantwoord is als men nog voorbij de haven van Zeebrugge moet, dit is levensgevaarlijk met de containerschepen en de drukke vaargeul. We hebben de indruk, hoe meer we monitoren en de zaak opvolgen, hoe meer risico's men durft nemen."

Betere veiligheid

Maar tijdens de nacht van woensdag op donderdag waren er geen geseinde pogingen. De federale en lokale politie is elke nacht alert, niet enkel op het strand. "We hebben ook al dankzij het goed cameranetwerk vijf supply chains doorbroken. Dat zijn wagens die toekomen met een motor, jerrycans, een boot... Dat zijn in feite ook vijf pogingen verijdeld om in zee te gaan. Maar goed, we hebben in totaal 400 oversteekmogelijkheden om op het strand te gaan. Je kan niet alles in het oog houden. Tot nu toe zou ik zeggen dat het beheersbaar is, maar het zijn hallucinante cijfers. Bij die zeven oversteken zijn er toch 150 transmigranten betrokken, dus dat is veel."

Vooral de veiligheid op zee kan nog wat beter. De scheepvaartpolitie doet haar best, maar zou meer materiaal kunnen gebruiken. "Als men ziet dat men één vaartuig heeft, de SPN09. Wij hebben ook ribs nodig, snelle vaartuigen die in ondiep water kunnen opereren en die in staat zijn om langs die mensensmokkelaars te passeren. Dat moet de doelstelling zijn. Niet enkel met de Vrijwillige Reddingsdienst van Blankenberge, die uitstekend werk doet, maar er moet ook politie zijn. Daar vragen we dat men een tandje bijsteekt."