Teresa is een van de vijf ‘Gold Star Mothers’ in Waregem. Teresa Bullock: “We zijn op een ‘heilige grond’ tocht, waar we aarde meenemen voor een herdenkingsmonument dat in Arlington opgericht wordt, onze nationale begraafplaats in de VS.”

Overweldigend

De 'Gold Star Mothers' hernemen eigenlijk de pelgrimstochten uit de jaren ’30. Toen werden voor moeders in de VS reizen georganiseerd naar de graven van hun gevallen zonen. Carrie Farley: “Het is overweldigend en emotioneel om te weten dat van de jongen, wiens graf ik net bezocht, zijn moeder nooit gekomen is. Maar ik was in staat om voor haar in te springen, na zoveel jaren, om haar zoon te begroeten.”

Op 5 juli wordt het monument op de nationale begraafplaats Arlington ingehuldigd. Tijdens de ceremonie zullen de moeders de aarde uit Waregem in het monument plaatsen.