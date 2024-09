Het huidige gebouw van Ic Dien langs de Westlaan is van 1972 en compleet verouderd. Over twee jaar zouden de werken moeten starten. In de nieuwe hogeschool is er plaats voor 250 studenten. De grote troef is de nabijheid van AZ Delta, een woonzorgcentrum, en het Welzijnshuis voor het praktische gedeelte van de verplegersopleiding. De verhuis is ten vroegste voor het schooljaar 2027-2028.