Glamour, veel influencers en awards in Knokke-Heist voor Bisou Awards
Donderdagavond vulde het Grand Casino in Knokke-Heist zich met de nodige grandeur, glamour en vooral veel bruisend talent tijdens de tweede editie van de Bisou Awards, de Belgische awardshow voor influencers en content-creators. Zo vallen Steffi Mercie en Elias Verwilt in de prijzen.
De Bisou Awards weerspiegelen een duidelijke trend: Belgische influencers zijn talrijker en invloedrijker dan ooit en hun faam gaat hand in hand met hun maatschappelijke impact. In totaal werden tijdens de uitreiking vijftien winnaars bekroond in veertien categorieën.
De felbegeerde titel ‘Influencer van het Jaar’ ging naar Steffi Mercie , een categorie waarbij de de genomineerde influencers de uiteindelijke winnaar kozen.
Creatieve outfits
Ook de West-Vlaamse An-Katrien Casselman nam een award mee naar huis in de categorie 'f(r)amily & relationships'. Voor haar 234.000 volgers op Instagram en 224.000 volgers op TikTok maakt ze video's over haar familie, schoonheidsproducten en fashion.
Het thema van dit jaar, A Royal Reawakening, bracht gedurfde silhouetten, elegantie en flamboyante creativiteit samen. Vooral Kyano Woutters (alias Kassaticket) leefde zich creatief uit voor zijn outfit.