De Bisou Awards weerspiegelen een duidelijke trend: Belgische influencers zijn talrijker en invloedrijker dan ooit en hun faam gaat hand in hand met hun maatschappelijke impact. In totaal werden tijdens de uitreiking vijftien winnaars bekroond in veertien categorieën.

De felbegeerde titel ‘Influencer van het Jaar’ ging naar Steffi Mercie , een categorie waarbij de de genomineerde influencers de uiteindelijke winnaar kozen.