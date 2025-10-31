16°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Gla­mour, veel influ­en­cers en awards in Knok­ke-Heist voor Bisou Awards

Bisou awards

Donderdagavond vulde het Grand Casino in Knokke-Heist zich met de nodige grandeur, glamour en vooral veel bruisend talent tijdens de tweede editie van de Bisou Awards, de Belgische awardshow voor influencers en content-creators. Zo vallen Steffi Mercie en Elias Verwilt in de prijzen.

De Bisou Awards weerspiegelen een duidelijke trend: Belgische influencers zijn talrijker en invloedrijker dan ooit en hun faam gaat hand in hand met hun maatschappelijke impact. In totaal werden tijdens de uitreiking vijftien winnaars bekroond in veertien categorieën.

De felbegeerde titel ‘Influencer van het Jaar’ ging naar Steffi Mercie , een categorie waarbij de de genomineerde influencers de uiteindelijke winnaar kozen.

Steffi mercie

Creatieve outfits

Ook de West-Vlaamse An-Katrien Casselman nam een award mee naar huis in de categorie 'f(r)amily & relationships'. Voor haar 234.000 volgers op Instagram en 224.000 volgers op TikTok maakt ze video's over haar familie, schoonheidsproducten en fashion.

Het thema van dit jaar, A Royal Reawakening, bracht gedurfde silhouetten, elegantie en flamboyante creativiteit samen. Vooral Kyano Woutters (alias Kassaticket) leefde zich creatief uit voor zijn outfit.

Kassatickets
De redactie
Influencers

Meest gelezen

Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
Batopin Cashautomaat
Nieuws

Negen nieuwe geldautomaten op komst in West-Vlaanderen
Staking Clarebout
Nieuws

500 euro per persoon of meer: werknemers Clarebout Potatoes krijgen hun premie dan toch gestort

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Krans LEGO

VTI-leerlingen bouwen unieke LEGO-krans met 3D-print voor herdenking onder Menenpoort
eli iserbyt

Veldrijder Eli Iserbyt krijgt slecht nieuws op laatste echo in UZ Gent
Weer ochtend mist

Nevel en mist maken plaats voor zon en zachte maxima
Boek hendrik callewaert

Kanunnik Joris van der Paele toch niet zo gelovig: boek van historicus doet leven over Bruggeling uit de doeken
Oorlogsmonument westkapelle

Monument van gesneuvelde soldaten staat opnieuw aan de kerk in Westkapelle na verwoestende brand
Benny Scott tegel 1

Volkszanger Benny Scott (85) krijgt eigen tegel aan Stadsschouwburg Brugge
Aanmelden