Debrabandere werkt al jaren in stilte aan zijn oeuvre, met expressieve vormen in arduin, marmer en zandsteen. Hij volgde opleidingen aan verschillende academies en bouwde zijn artistieke loopbaan verder uit in Gistel. “Dit is een fantastische bevestiging van mijn beeldhouwer zijn, hier in deze gemeente. Ik ben hier toevallig aangespoeld en heb hier mijn hele leven kunnen beeldhouwen,” zegt Debrabandere.