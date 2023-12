"De elektriciteitscentrale langs de Leie sloot in maart 2012, omdat ze te verouderd was om nog rendabel te zijn", zegt de stad Harelbeke.

"De centrale werd enkel nog ingeschakeld in hoge nood. Sinds de sluiting is de elektriciteitscentrale niet meer in gebruik.

Verschuere Invest bv kocht de site intussen op met de bedoeling hun bedrijf van de Overleiestraat te verhuizen naar deze site. De twee schouwen die nog op de site staan hebben geen nut meer en moeten verdwijnen. De sloop werd al enkele keren uitgesteld door onder andere de aanwezigheid van een nestbak voor slechtvalken op één van de schoorstenen."