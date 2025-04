Er zijn activiteiten aan de vrijetijdssite Zomerloos in Gistel en op het vernieuwde speelplein ’t Pleintje in deelgemeente Moere. De jaarlijkse Buitenspeeldag valt dit jaar samen met de Erfgoedweek, en dat is voor Gistel een unieke kans om spel en erfgoed met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld via oude volksspelen.

Schepen van Jeugd Van Quaethem: “Met de Buitenspeeldag willen we kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte geven m te spelen, te ontdekken en samen te zijn. Door ook onze deelgemeenten bij dit initiatief te betrekken, maken we van deze dag een verbindend moment voor heel Gistel. Dat we dit konden combineren met Erfgoeddag, geeft er een extra waardevolle dimensie aan.”