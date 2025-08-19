Gemeenteraad zet licht op groen: Oude visserijschool in Heist wordt jeugdsite
De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft het licht op groen gezet voor de herbestemming van de voormalige Visserijschool in Heist tot een brede jeugdsite. Het project wordt begeleid door het Team Vlaams Bouwmeester en moet in 2028 de deuren openen.
De oude school, gelegen tussen de Kursaalstraat en de Noordstraat, wordt omgevormd tot een plek waar jeugdverenigingen, het Huis van het Kind en jeugdzorg onder één dak samenkomen. Ook de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia krijgt er een nieuwe stek.
Burgemeester Cathy Coudyser benadrukt de maatschappelijke meerwaarde: “Met dit project bouwen we niet alleen aan stenen, maar vooral aan kansen om kinderen, ouders en welzijnsorganisaties samen te brengen in hartje Heist.”
6 miljoen euro
De plannen voor een jeugdsite kenden de voorbije jaren heel wat wendingen. Een eerdere piste aan het Stationsplein bleek te duur en te complex. De voormalige Visserijschool biedt volgens het gemeentebestuur een veel betere ligging, meer ruimte en erfgoedwaarde. De site beschikt over een vloeroppervlakte van 1.500 m² en kan nog uitbreiden met 1.000 m². De kostprijs van de renovatie wordt geraamd op 6 miljoen euro.
"We willen alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, een veilige en speelse omgeving bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen.”
Schepen van Jeugd en Welzijn, Fabienne Maes, ziet vooral kansen in de bundeling van functies: “De koppeling tussen vrijetijdsbeleving, talentontwikkeling en opvoedingsondersteuning maakt deze site uniek. We willen alle kinderen en jongeren bereiken, ongeacht hun achtergrond, en hen een veilige en speelse omgeving bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen.”
De Vlaamse Bouwmeester selecteert de komende maanden vier ontwerpteams die een voorstel mogen uitwerken. In 2026 volgt de definitieve keuze, met een geplande start van de werken in 2028.