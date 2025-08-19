23°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Gemeen­te­raad zet licht op groen: Oude vis­se­rij­school in Heist wordt jeugdsite

Visserijschool Heist

De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft het licht op groen gezet voor de herbestemming van de voormalige Visserijschool in Heist tot een brede jeugdsite. Het project wordt begeleid door het Team Vlaams Bouwmeester en moet in 2028 de deuren openen.

De oude school, gelegen tussen de Kursaalstraat en de Noordstraat, wordt omgevormd tot een plek waar jeugdverenigingen, het Huis van het Kind en jeugdzorg onder één dak samenkomen. Ook de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia krijgt er een nieuwe stek. 

Burgemeester Cathy Coudyser benadrukt de maatschappelijke meerwaarde: “Met dit project bouwen we niet alleen aan stenen, maar vooral aan kansen om kinderen, ouders en welzijnsorganisaties samen te brengen in hartje Heist.”

6 miljoen euro

De plannen voor een jeugdsite kenden de voorbije jaren heel wat wendingen. Een eerdere piste aan het Stationsplein bleek te duur en te complex. De voormalige Visserijschool biedt volgens het gemeentebestuur een veel betere ligging, meer ruimte en erfgoedwaarde. De site beschikt over een vloeroppervlakte van 1.500 m² en kan nog uitbreiden met 1.000 m². De kostprijs van de renovatie wordt geraamd op 6 miljoen euro. 

"We willen alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, een veilige en speelse omgeving bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen.”

Fabienne Maes, schepen van Jeugd en Welzijn

Schepen van Jeugd en Welzijn, Fabienne Maes, ziet vooral kansen in de bundeling van functies: “De koppeling tussen vrijetijdsbeleving, talentontwikkeling en opvoedingsondersteuning maakt deze site uniek. We willen alle kinderen en jongeren bereiken, ongeacht hun achtergrond, en hen een veilige en speelse omgeving bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen.”

De Vlaamse Bouwmeester selecteert de komende maanden vier ontwerpteams die een voorstel mogen uitwerken. In 2026 volgt de definitieve keuze, met een geplande start van de werken in 2028.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere

Meest gelezen

Arrestatie1
Nieuws
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
Politiezone VLAS
Nieuws

Agent raakt gewond bij strenge controles op Kamping Kitsch Club
Ongeval kortrijk
Nieuws

Bromfietser kritiek na aanrijding op R8 in Kortrijk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Witte Mars Zeebrugge

500-tal mensen herdenkt slachtoffer van moord in Zeebrugge met stille mars
Howest

SO HOWEST wil leerlingen 7de middelbaar laten proeven van hogeschool
Gsm

Nog een weekje vakantie: lerarentekort blijft een grote bezorgdheid
Ijsbaan kortrijk

Kortrijk krijgt nieuwe ijsbaan op LandMarck-site
Oekrainers

“Hier voel ik me normaal”: Oekraïense jongeren vergeten oorlog even met bezoek aan Brugge
Blankenberge2

Politie maakt dankbaar gebruik van veiligheidscamera’s van kustredders
23°C
Aanmelden