De oude school, gelegen tussen de Kursaalstraat en de Noordstraat, wordt omgevormd tot een plek waar jeugdverenigingen, het Huis van het Kind en jeugdzorg onder één dak samenkomen. Ook de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia krijgt er een nieuwe stek.

Burgemeester Cathy Coudyser benadrukt de maatschappelijke meerwaarde: “Met dit project bouwen we niet alleen aan stenen, maar vooral aan kansen om kinderen, ouders en welzijnsorganisaties samen te brengen in hartje Heist.”