Na een wedstrijd samen met de bouwmeester koos Zwevegem voor het team TM Cuypers & Q en OYO om het nieuw gebouw voor de kunstacademie te ontwerpen. De gemeente wil dat de Kappaertsite een open en toekomstgericht gebouw wordt dat kunst, ontmoeting en creativiteit stimuleert. Hun ontwerp leunde daar het dichtst bij aan. Over twee jaar moeten de werken starten. In 2030 moet het klaar zijn.