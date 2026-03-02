17°C
Aanmelden
Nieuws
Zwevegem

Gemeen­te Zwe­ve­gem selec­teert team TM Cuy­pers & Q en OYO voor ont­werp van kunstacademie

720 Zwevegem Cuypers Q 1 scaled

De gemeente Zwevegem heeft het team geselecteerd dat het nieuw gebouw voor de kunstacademie zal ontwerpen. Het is team TM Cuypers & Q en OYO geworden. 

Na een wedstrijd samen met de bouwmeester koos Zwevegem voor het team TM Cuypers & Q en OYO om het nieuw gebouw voor de kunstacademie te ontwerpen. De gemeente wil dat de Kappaertsite een open en toekomstgericht gebouw wordt dat kunst, ontmoeting en creativiteit stimuleert. Hun ontwerp leunde daar het dichtst bij aan. Over twee jaar moeten de werken starten. In 2030 moet het klaar zijn.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
N8 02
Nieuws

Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

PZ Westkust

Gouverneur wil camera's en afhandelingscentrum in strijd tegen mensensmokkel aan Westkust
Roeselare videobellen

Videobellen met het stadhuis: Roeselare breidt digitale dienstverlening uit
Brand heule

Wel asbest vrijgekomen, maar geen gevaar voor omgeving na brand in Heule
2023-03-29 00:00:00 - Vrijdag ligt het Ventilustracé op tafel. Bent u nog mee? Zover staat het dossier - ventilus2.jpg

283 bezwaren in tweede openbaar onderzoek over Ventilus
Vuurbal met opvallende lichtflits raast ook door West-Vlaanderen

Vuurbal met opvallende lichtflits boven West-Vlaanderen blijkt meteorietsteentje
Non-fictie boekenfestival FAAR bereikt recordeditie: 7.000 tickets verkocht

Non-fictie boekenfestival FAAR in Oostende bereikt recordeditie: 7.000 tickets verkocht
Aanmelden