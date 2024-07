Er is al langer een probleem van vervuild water in de Leie in Menen. Het rioleringsstelsel is er niet gescheiden en via een overstort komt vervuild water van het industrieterrein Grensland in het water terecht. Begin juni lagen er ook dode vissen.

De waterkwaliteit wordt daarom elke week gecontroleerd om te kijken of het water veilig is voor recreatie. "Helaas zijn de laatste resultaten niet goed genoeg. Slechts één van de twee gemeten waarden is momenteel goed", klinkt het bij Stad Menen.